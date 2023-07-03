Üvey Anne 2.bölüm CANLI İZLE! 3 Temmuz Üvey Anne yeni bölüm İZLE! Üvey Anne yeni bölüm FULL İZLE!

Başrollerinde Kutsi'nin yer aldığı Üvey Anne, geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle seyircisiyle buluştu. ATV ekranlarında yayınlanan dizinin yeni bölümü araştırılmaktadır. Üvey Anne dizisinin 2.bölümü merak konusu oldu. Detaylar haberimizde...

ÜVEY ANNE OYUNCULARI KİMLER?

Üvey Anne dizisinin oyuncu kadrosunda; Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Aslı Tandoğan, Ezgi Şenler, Ayşegül Günay, Hakan Eratik, Emin Günenç, Bengü Ergin, Nehir Gökdemir, Ecenaz Üçer, Doruk Öztürk, Mihriban Er, İbrahim Şahin, Ali Yerlikaya, Duygu Erokan, Göker Ersivri, Defne Hacıoğlu, Deniz Hıracan, Selinda Nur Keküllüoğlu ve Emir Kaan Özkan ve Ayşen İnci gibi ünlü isimler yer almaktadır.

ÜVEY ANNE KONUSU NE?

Dokusu, taş evleri, unutulmaz gün batımı manzarası ve eşsiz doğa güzellikleri ile ekranda görsel şölen yaratacak olan Üvey Anne, alışılagelmiş yaz dizilerinin aksine dramatik tasarımı ile bir babanın çocuklarına olan bağlılığının duygu dolu hikâyesini ekranlara getirecek.

ÜVEY ANNE 2.BÖLÜM CANLI İZLE!

Üvey Anne dizisinin yeni bölümü araştırılan konular arasında yer alıyor. Üvey Anne dizisi ATV'de saat 20.00'da yayınlanmaktadır.