Üvercinka ne demek? Üvercinka anlamı ne? - Haberler

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Üvercinka ne demek? Üvercinka anlamı ne?

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Üvercinka ne demek? Üvercinka anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan üvercinka, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, üvercinka ne demek? üvercinka anlamı ne? İşte, üvercinka kelimesinin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen üvercinka kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, üvercinka anlamı ne? Üvercinka ne demek?

ÜVERCİNKA NE DEMEK?

Üvercinka, Cemal Süreya'nın 1958'de Yeditepe Yayınları tarafından yayımlanan ilk şiir kitabıdır. Kitabın ilk basımında şairin 1953-1957 yılları arasında yayımladığı şiirlerden sadece yirmi dokuzuna yer verilmişken sonraki basımlarda şiir sayısı artırılmıştır.

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