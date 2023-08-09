Üstün Hizmet Madalyası kimlere verilir? Devlet Üstün Hizmet Madalyası'nın verildiği kişiler!

Devlet Üstün Hizmet Madalyası'nın kimlere verildiği ve neden verildiği merak ediliyor. En son Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a verilen Üstün Hizmet Madalyası'nın anlamı ve kimlere verildiği konusu gündeme taşındı. Peki Üstün Hizmet Madalyası kimlere verilir?

Devlet Üstün Hizmet Madalyası kimlere verilir? Devlet Üstün Hizmet Madalyası'nın kimlere verildiği ve neden verildiği merak ediliyor. En son Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a verilen Üstün Hizmet Madalyası'nın anlamı ve kimlere verildiği konusu gündeme taşındı. Peki Üstün Hizmet Madalyası kimlere verilir? Detaylar!

DEVLET ÜSTÜN HİZMET MADALYASI KİMLERE VERİLİR?

Yurt içinde veya yurt dışında herhangi bir alanda feragat, fedakarlık ve gayreti ile yaptığı çalışmalarda ülke ve dünya çapında emsallerine nazaran üstün başarı göstererek Devleti yücelten ve millî menfaatlere önemli ölçüde katkısı olan Türk vatandaşlarına verilen madeni ve altın kaplama semboldür. Bu madalya ilgili bakanın teklifi, Bakanlar Kurulu'nun onayı ve Cumhurbaşkanı'nın tevcihi ile verilir.

Madalya'nın Şekli

Şekli elipstir.

Çapı 45 mm. dir.

Maden üzerine altın kaplamadır.

Kompozisyon yüzü kabartma olup, diğer yüzü amaca uygun motifler, simgeler ve T.C. Üstün Hizmet Madalyası yazısı ile değerlendirilir.

Madalya kalınlığı en çok (2,5 mm.) olacak şekilde baskı tekniğine uygun (Batık-çıkık) rölyef olarak tasarlanır.

Kompozisyonunda ayyıldız motifi ve T.C. harfleri bulunur.

Madalyaya ait rozetin şekli

Şekli dikdörtgen ve ebadı (1 23 cm.) dir.

Mineli ve altın kaplama olarak hazırlanır ve kompozisyonunda T.C. harfleri bulunur. (Minede kırmızı ve beyaz renkler kullanılır. Bu madalyayı tıp, spor ve müzik alanlarında verilir.

Madalya Töreni

Kanuna göre, madalya ve nişanlar, düzenlenen bir törenle, Cumhurbaşkanı veya Cumhurbaşkanının görevlendireceği bir kişi tarafından beratı ve rozeti ile birlikte hak kazanana, hak kazananın hayatta olmaması hâlinde madalya ve nişanlar en büyüklerinden başlamak üzere erkek çocuklarına, yoksa kız çocuklarına, çocukları yoksa babasına, o da yoksa annesine, annesi yoksa eşine veriliyor.

DEVLET ÜSTÜN HİZMET MADALYASI VERİLEN KİŞİ VE KURUMLAR