Üstün başarı belgesi nasıl alınır, kimlere verilir? Üstün başarı belgesi kaç kişiye verilir, ne işe yarar?

Milyonlarca öğrencinin karne heyecanı yaşamasına günler kala karnelerin yanında verilen belgeler de merak konusu oldu. Peki, Üstün başarı belgesi kimlere verilir? Üstün başarı belgesi nasıl alınır, nedir? Üstün başarı belgesi kaç puanla alınır, ne işe yarar, kaç kişiye verilir?

Üstün başarı belgesi nasıl alınır? Milyonlarca öğrencinin karne heyecanı yaşamasına günler kala karnelerin yanında verilen belgeler de merak konusu oldu. Peki, Üstün başarı belgesi kimlere verilir? Üstün başarı belgesi nasıl alınır, nedir? Üstün başarı belgesi kaç puanla alınır, ne işe yarar, kaç kişiye verilir? İşte detaylar...

ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ NASIL ALINIR?

Ortaöğrenim eğitiminiz süresince en az 3 öğretim yılının bütün dönemlerinde takdir belgesi almanız durumunda üstün başarı belgesi almaya hak kazanabillirsiniz.

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

(2) Üstün başarı belgesi almaya hak kazanan öğrencilere okulun iftihar listesinde yer verilir.