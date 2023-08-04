Ustasından çıtır çıtır börek tüyosu! Kuru börek yememek için yufkayı bu işlemden geçirin

Yapımı zor, yemesi keyifli börekleri kuru kalanlar için çözüm önerisi! Yumuşak, çıtır çıtır ve lezzetli börek yemek için bu tüyoları uygulayın.

Kahvaltı, öğle saati veya akşam yemeği. Börekler günün her saati soframıza gelebiirken, çayın yanında lezzetli bir atıştırmalık olabilir. Ancak böreğin kuru kalması tüm tatları kaçırabiliyor. Böreklerinizin kuru kalmaması için basit ama etkili tüyolar var.

TAZE MALZEMELER KULLANIN

Börek yapacağınız malzemelerin ve yufkanın taze olmasına dikkat edin. Aldığınız hazır yufkalar çok beklemiş ve kurumuşsa almayın. Peynir, patates, kıyma gibi malzemelerin de taze olmasına özen gösterin.

Isıların eşitlenmesi lezzetli bir börek yapımı için gereklidir. Böreği yapmaya başlamadan önce kullanacağınız tüm malzemeleri tezgahın veya masanın üzerine çıkarın.

SÜTLÜ SOS KULLANMAYI İHMAL ETMEYİN

Böreği yaparken yufkaların arasına sütlü bir sos hazırlayıp sürmek, böreğin yumuşacık olmasını sağlayacak. Eğer evde süt yoksa yağ da kullanabilirsiniz. Böreklik yufka kullanıyorsanız sıvı yağ kullanmanız yeterlidir.

Sosta süt kullanırsaız böreğiniz kuru kalmayacak veyemek çıtırlaşacaktır. Sütünüz yoksa yoğurt kullanabilir ve çıtır çıtır bir börek yapabilirsiniz.

BUZDOLABINDA DİNLENDİRİN

Böreğin üzerinin de çıtır olması için hazırlanan sütlü sosu üzerine sürebilirsiniz. Üzerini streç filmle kaplayıp bir gece buzdolabında bekletirseniz yufkalar sosu iyice emecektir. Bu şekilde kurumadan pişecektir.

Çıtır börek pişirmenin bir diğer püf noktası ise, piştikten sonra dinlenmesi için fırında bekletmemektir. Fırının içi sıcak olduğundan böreğiniz yine kuruyacaktır.

Böreğinizi kesip dilimledikten sonra açıkta bekletmeyip üzerini bir kapakla örtebilirsiniz. Ancak börekler sıcakken üzerini kapatmayın yoksa kuruyabilir. Afiyet olsun.