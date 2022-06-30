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Usta sanatçı Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Murat Horoz - Genel
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Usta sanatçı Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlandı Usta oyuncu alkışlar ve "Türkiye seninle gurur duyuyor" sloganları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı Yeşilcam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın için Teşvikiye Camii'nde tören düzenlendi.

Usta sanatçı Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlandı

Usta oyuncu alkışlar ve "Türkiye seninle gurur duyuyor" sloganları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - Yeşilcam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın için Teşvikiye Camii'nde tören düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde usta oyuncu, alkışlar ve sloganlar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

85 yaşında hayata gözlerini yuman usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın cenazesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenin ardından son yolcuğuna uğurlanmak üzere Teşvikiye Camii'ne getirildi. Buradaki törene ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Arkın'ın hayat arkadaşı Betül Cüreklibatır, oğulları Murat Arkın, Kaan Cüreklibatır, sanatçılar Türkan Şoray, Mahmut Cevher, Nuri Alço, Burak Özçivit, Kerem Alışık, Tamer Yiğit, Serdar Gökhan ve usta oyuncunun binlerce hayranı katıldı. Hayranları caminin dışına kadar taştı. Gözyaşlarını tutamayan eşi Betül Cüreklibatır'ını ise yakınları teselli etti.

Cenaze namazının kılınmasının ardından Arkın'ın tabutu kalabalık tarafından omuzlanarak araca taşındı. Binlerce kişi alkışlar ve "Türkiye seninle gurur duyuyor" sloganları eşliğinde usta oyuncuyu son yolculuğuna uğurladı. Arkın cenazesi defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'nda götürüldü.

İhlas Haber Ajansı / Murat Horoz - Genel

Cüneyt Arkın Teşvikiye İstanbul Türkiye Genel Haberler

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