UST Delist mi oldu? Binance UST'yi delist mi yaptı? - Haberler

Kripto para piyasasında önce sabit coin TerraUSD'de düşüş dalgası yaşanmıştı. 1 dolara sabit olması gereken TerraUSD, 0,35 dolara kadar gerilemişti. Terra ağının kripto parası LUNA'da ise kayıp yüzde 97'yi bulmuş, bu durum piyasada endişeleri tetiklemişti. Geliştiricilerinin yeni likidite sağlayabilmek için yatırımcılarla görüşmeleri ise olumsuz geçti. UST Delist mi oldu? Binance UST'yi delist mi yaptı?

UST DELİST Mİ OLDU?

Binance platformu ağ yavaşlığı ve tıkanıklığı nedeniyle LUNA ve UST çekimlerini askıya aldığını duyurdu.

TerraLabs Kurucu ortaklarından Do Kwon, coinin değerini 1 dolara yükseltebilmek için 750 milyon dolar değerinde Bitcoin satışı gerçekleştirdiklerini açıkladı ancak yine de istenen sonuç alınamadı.

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