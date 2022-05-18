Uslu Duramayanlar kimdir, ne zaman, hangi kanalda? Uslu Duramayanlar Ozan kimdir? - Haberler

Uslu Duramayanlar kimdir, ne zaman, hangi kanalda? Uslu Duramayanlar Ozan kimdir? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. En çok izlenenler arasında gösterilen televizyon dizilerine imza atmış yönetmen Yasin Uslu'nun projesini yürüttüğü, TRT Belgesel'de yayınlanan Türkiye'nin ilk dizi film kurgulu belgeseli "Uslu Duramayanlar", adrenalin meraklıları ve yeni rotalar görmek isteyenlerin ilgisini çekmeyi başardı.

USLU DURAMAYANLAR KİMDİR?

Menduh Kızılkula, Ozan Aydemir, Kürşat Öztürk ve Özden Serkan Şenalp'in diğer karakterleri canlandırdığı belgeselin yapımcılığını Suat Keskin üstleniyor.

Belgeselde, birbirinin zıttı dört insan bir araya gelerek dünyanın çeşitli yerlerinde maceralara atılıyor ve komik, gerilimli anlar yaşıyor.

Karakterlerin kurgusal fakat oyuncuların başlarına gelen olayların gerçek olduğu belgeselde, oyuncular gerçek isimleriyle rol alıyor.

USLU DURAMAYANLAR OZAN KİMDİR?

Uslu Duramayanlar yapımında yer alan Ozan Aydemir, 1982 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Lise eğitiminden sonra Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksek okulundan mezun oldu. Ozan Aydemir mezun olduktan sonra Bilkent Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesinde Yarı zamanlı akademik personel olarak Dans Eğitimleri vermiştir.

Ozan Aydemir'in Yer Aldığı Dizi ve Filmleri

Çılgın Dersane Üniversitede-2014

Çılgın Dersane 4 - Ada -2014

Çılgın Dersane 3 -2014

Ayakta Kal -2009

Çılgın Dersane Kampta-2007

Çılgın Dersane -2007

SERKAN ŞENALP KİMDİR?

Serkan Şenalp (d. 2 Kasım 1985; İstanbul, Türkiye), Türk dizi ve sinema oyuncusu.

Hakkında

2003 yılında Çağrıbey Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur. 2010 yılında Kocaeli Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünü bitirmiş ayrıca aynı sene içerisinde Anadolu Üniversitesi Medya ve İletişim bölüünden mezun olmuştur. Hâlen Ahmet Yesevi Üniversitesi Yerel Yönetimler Yüksek Lisans öğrencisidir. Aslen İstanbulludur.

Televizyon Kariyeri 2005 yılında ardı ardına oynadığı ödüllü reklam filmleri ve atv'de yayınlanan İlk Göz Ağrısı adlı televizyon dizisiyle başladı. atv'nin fantastik dizisi "Selena"da Ozan karakterini oynamıştır. Digitürk S'nek'te Selin Altay ile beraber 200 bölüm talk show yapmışlığı vardır.

Önceden Kanal 1 ekranlarında hafta içi akşamları Selin Altay'la beraber GençLink isimli bir program hazırlayıp sunmuştur. 2015 yılında Sen Benimsin dizisinde Beşir karakterini canlandırmıştır.

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