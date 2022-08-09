Üsküdar Üniversitesi bölümleri merak ediliyor. Üniversite tercih döneminin başlaması ile birlikte üniversite adayları üniversitelerin bölümlerini araştırmaya başladı. Üsküdar Üniversitesi bölümleri de en çok araştırılan üniversiteler arasında yer aldı. İşte, Üsküdar Üniversitesi lisans/önlisans bölümleri haberimizde...

Adli Bilimler (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Adli Bilimler (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Biyomühendislik (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Biyomühendislik (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)

Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) (İletişim Fakültesi)

Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Çocuk Gelişimi (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Diş Hekimliği (%50 İndirimli) (Diş Hekimliği Fakültesi (%50 İndirimli))

Diş Hekimliği (Burslu) (Diş Hekimliği Fakültesi (Burslu))

Diş Hekimliği (Ücretli) (Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli))

Ebelik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Ebelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Ergoterapi (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Ergoterapi (Burslu)(Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Felsefe (%50 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Felsefe (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Gazetecilik (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)

Gazetecilik (Burslu) (İletişim Fakültesi)

Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli)(İletişim Fakültesi)

Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) (İletişim Fakültesi)

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) (İletişim Fakültesi)

Hemşirelik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hemşirelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hemşirelik (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Kimya Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Kimya Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Odyoloji (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Odyoloji (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Ortez ve Protez (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Ortez ve Protez (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Perfüzyon (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Perfüzyon (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Psikoloji (%25 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Psikoloji (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Psikoloji (Ücretli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)

Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (İletişim Fakültesi)

Reklamcılık (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)

Reklamcılık (Burslu) (İletişim Fakültesi)

Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Sağlık Yönetimi (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Sosyal Hizmet (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Sosyoloji (%50 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Sosyoloji (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Tarih (%50 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Tarih (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Tıp (%50 İndirimli) (Tıp Fakültesi (%50 İndirimli))

Tıp (Burslu) (Tıp Fakültesi (Burslu))

Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) (Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli))

Tıp (İngilizce) (Burslu) (Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu))

Tıp (İngilizce) (Ücretli) (Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli))

Tıp (Ücretli) (Tıp Fakültesi (Ücretli))

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)

Yeni Medya ve İletişim (Burslu) (İletişim Fakültesi)

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLER

Üsküdar Üniversitesi tarafından üniversite hakkında paylaşılan bilgiler:

Vizyonu

Yüksek nitelikli insan yetiştirmek ve bilgi üretmek için yenilikçi, gelecek odaklı bir eğitim-öğretim anlayışıyla araştırma ve uygulama programları geliştiren, toplumsal kalkınma için değer üreten, öncü ve evrensel bir beyin üssü olmak.

Misyonu

Davranış bilimleri ve sağlık alanları başta olmak üzere, insanlığın temel sorun ve ihtiyaçlarına yeni nesil bilimsel çözüm üreten, çevre ve doğaya saygılı, kurumsal değerlerimize sahip çıkan bireyler yetiştirmek.