Üsküdar Şehit Halil Kantarcı Parkı

İstanbul Üsküdar'daki boğaz manzaralı Şehit Halil Kantarcı Parkı'nda 5 katlı bina tartışmalara neden oldu. Parkın manzarasının yok edildiğini söyleyen vatandaşlar duruma tepki gösterirken, bina inşaatının da iptal edilmesini istedi.

Üsküdar'daki Şehit Halil Kantarcı Parkı'na yapılan 5 katlı bina inşaatı, boğaz manzarasını kestiği için tepkilere neden oldu. Vatandaşlar, inşaatın durdurulması çağrısında bulundu.

5 KATLI BİNA, BOĞAZ MANZARASINI BİTİRİYOR

Boğaz manzarasıyla her gün çok sayıda kişinin ziyaret ettiği İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki Şehit Halil Kantarcı Parkı'na yapılan 5 katlı bina inşaatı tartışmaları da beraberinde getirdi. Parkın boğaz manzarasını bitiren bina inşaatı vatandaşların tepkisini çekti.

VATANDAŞLARDAN TEPKİ GECİKMEDİ

Bina ruhsatını Üsküdar Belediyesi'nin verdiği öğrenilirken, vatandaşlar parka boğaz manzarası için geldiklerini söyleyerek eleştirdi. Vatandaşlar, bina inşaatının durdurulmasını istedi.