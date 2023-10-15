Üsküdar Harem ve Eminönü arasındaki arabalı vapur seferlerinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. 15 Ekim tarihinde başlaması beklenen seferlerin durumu hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, Üsküdar Harem arabalı vapur yok mu, neden yok? 15 Ekim Eminönü arabalı vapur seferleri ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Üsküdar Harem arabalı vapur yok mu, neden yok? 15 Ekim Eminönü arabalı vapur seferleri ne zaman başlayacak?

Üsküdar Harem iskelelerinden Eminönü iskelesine yapılacak deniz seferleri belli bir süre gerçekleştirilemeyecek. Deniz seferlerin iptal olduğunu gören vatandaşlar neden yok sorusunu araştırmaya başladı. Arama motorlarında arabalı vapur seferlerin ne zaman başlayacağı sorgulatılıyor. Peki, Üsküdar Harem arabalı vapur yok mu, neden yok? 15 Ekim Eminönü arabalı vapur seferleri ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde...

ÜSKÜDAR HAREM ARABALI VAPUR NEDEN YOK?

Megakent'te yarın gerçekleştirilecek 58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu dolayısıyla trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi. Üsküdar ve Harem iskelelerinden Eminönü iskelesine yapılacak deniz seferleri 10.00-15.00 saatleri arasında gerçekleştirilemeyecek.

EMİNÖNÜ ARABALI VAPUR SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yarın gerçekleştirilecek 58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu dolayısıyla trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları açıkladı. Sirkeci arabalı vapuru, Üsküdar ve Harem iskelelerinden Eminönü iskelesine yapılacak deniz seferleri 10.00-15.00 saatleri arasında gerçekleştirilemeyecek.