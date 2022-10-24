İstanbul Üsküdar'da elektrik kesintisi olacak mı merak ediliyor. İstanbul Üsküdar'ın bazı kesimlerinde 24 Ekim tarihlerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Üsküdar elektrik kesintisi ne zaman? 24 Ekim Üsküdar'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek 2022? Güncel kesintiler! İşte tüm elektrik kesintileri ve saatleri...

Üsküdar elektrik kesintileri ve saatleri merak ediliyor. Üsküdar hangi mahallede saat kaçta elektrikler kesilecek? 24 Ekim günleri İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belirli bir süre sürecek. Peki, Üsküdar elektrik kesintisi ne zaman? 24 Ekim Üsküdar'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek 2022? Güncel kesintiler! İstanbul Üsküdar elektrik kesintisi ve detayları…

İSTANBUL ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN 2022?

24 Ekim Pazartesi Üsküdar Elektrik Kesintisi Olacak Yerler ve Saatleri:

İCADİYE, İCADİYE BAĞLARBAŞI Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

FERAH, LALEZAR Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KISIKLI, BESTEKAR ŞEVKİBEY Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 24.10.2022 21:30 'da verilmesi planlanmaktadır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

BAHÇELİEVLER, KOCAMAN Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI