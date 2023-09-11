Üsküdar'da park halindeki bir otomobilde çıkan yangın sonucunda otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, ÜSKÜDAR'DA park halindeki otomobil alev alev yandı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Cumhuriyet Mahallesi Başarı Sokak 8 Eylül Cumartesi günü saat 18.00 park halindeki 34 RBZ 03 plakalı otomobilde, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Alev alev yanan otomobil çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.