Üsküdar'da Otomobil 4 Katlı Binanın Bahçesine Düştü

ÜSKÜDAR'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil 4 katlı binanın bahçesine düştü. Olayda bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza saat 16.00 sıralarında Üsküdar Bahçelievler Mahallesi Yeşil Palmiye Caddesi'nde meydana geldi. 34 GZZ 245 plakalı otomobiliyle ilerleyen sürücü Neslihan Akın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil 4 katlı binanın tel örgülerini aşarak 3 metre yükseklikten bahçeye düştü. Gürültüyü duyan bina sakinleri dışarı koştu. Araç sürücüsü Neslihan Akın, Filiz Akın ve yanlarında bulunan ablaları yoldan geçen bir kuryenin kapıyı açmasıyla dışarı çıktı. Olayda Filiz Akın hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bahçeye düşen otomobili çıkaramayınca bölgeye vinç istendi. Otomobilde bulunanlara yardım eden motokurye,Önümden gidiyordu gaza bastı. Herhalde kaldırımın yanına park edecek dedim. Gaza yüklendi aşağı düştü. Ağaç olmasaydı eve giriyordu. 3 kişi bir de köpek vardı. Sadece birinin kafası şişmişti o kadar. Yan kapıdan çıktılar. Camı kapıyı açtık dedi.

Bina yöneticisi Basri Duduhacıoğlu ise 3 kişiydiler, biri hafif yaralı herhalde. Milletin gürültüsüyle çıktım dışarı. Yönetici olduğum için apartmanla ilgili bir şey var mı diye merak ettim. Marketten çıkmışlar. 3 tane kadın. Hava yastığı açılmamış sürati az olduğu için diye konuştu.