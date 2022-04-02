Üsküdar'da marketlerde KDV denetimi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Üsküdar'da marketlerde KDV denetimi

İhlas Haber Ajansı - Abdul Samet Kaya - Genel
 - Güncelleme:

Üsküdar'da marketlerde KDV denetimi Temizlik ürünleri ve yeme-içme hizmetlerinden alınan KDV'nin, yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmesi sonrası Üsküdar'da marketlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (İHA) - Üsküdar'da marketlerde KDV denetimi

İSTANBUL - Temizlik ürünleri ve yeme-içme hizmetlerinden alınan KDV'nin, yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmesi sonrası Üsküdar'da marketlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrası Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle birlikte temizlik ürünleri ve yeme-içme hizmetlerinden alınan KDV yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi. 1 Nisan 2022 itibariyle uygulanan KDV indirimi sonrası Üsküdar Belediyesi Zabıta Ekipleri, marketlerde denetim gerçekleştirdi. Ekipler, denetimler doğrultusunda KDV indirimi yapılıp yapılmadığı, ürün fiyatlarının karşılaştırılması, etiket fiyatı ile kasa fiyatının tutup tutmadığı ve ürünlerin son kullanım tarihlerini inceledi. İndirim sonrası deterjandan sabuna, tuvalet kağıdından bebek bezine kadar birçok üründe fiyatlarda düşüş yaşandığı görüldü.

Üsküdar'da marketlerde KDV denetimi

Üsküdar'da marketlerde KDV denetimi

Üsküdar'da marketlerde KDV denetimi

İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - Genel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Üsküdar, Gazete, Genel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title