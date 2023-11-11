Üsküdar'da Kontrolden Çıkan Otomobil Bahçeye Düştü
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Üsküdar'da bir otomobilin sürücüsü kontrolden çıkarak bir binanın bahçesine düştü. Kazada otomobilde bulunan bir kişi hafif yaralandı.
Üsküdar'da kontrolden çıkarak binanın bahçesine düşen otomobildeki bir kişi yaralandı.
Bahçelievler Mahallesi Yeşil Palmiye Caddesi'nde Neslihan Akın yönetimindeki 34 GZZ 246 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten bir binanın bahçesine düştü.
Bahçedeki ağaca yaslanmış şekilde dik duran otomobildeki sürücü Akın ile yanındaki Filiz Akın vatandaşlarca araçtan çıkarıldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan Filiz Akın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amacıyla ambulansla hastaneye götürüldü.
Hasar gören otomobilin kaldırılması için vinç yardımıyla çalışma başlatıldı.