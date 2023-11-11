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Üsküdar'da Kontrolden Çıkan Otomobil Bahçeye Düştü

Üsküdar'da bir otomobilin sürücüsü kontrolden çıkarak bir binanın bahçesine düştü. Kazada otomobilde bulunan bir kişi hafif yaralandı.