Üsküdar'da kaldırımdaki elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Üsküdar'da meydana gelen trafik kazasında, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Bosna Bulvarı'nda bir otomobil kaldırımdaki elektrik direğine çarptı. Sürücü, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.
Üsküdar'da kaldırımdaki elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Bosna Bulvarı'nda Onur Çelik yönetimindeki 34 ZK 5202 plakalı otomobil kaldırımdaki elektrik direğine çarptı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sıkıştığı otomobilden itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılan sürücü Onur Çelik, sağlık görevlilerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. ???????
Kaynak: AA / Otomobil