Üsküdar'da fren yerine gaza basıldı, otomobil bina boşluğuna düştü

Üsküdar'da sürücüsünün fren yerine gaza bastığı iddia edilen otomobil, bina boşluğuna düştü. Otomobilde sıkışan sürücü hafif yaralandı.

Kaza, Üsküdar Çengelköy'de Bahçelievler Mahallesi'nde saat 16.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 GZZ 246 plakalı otomobil, siteye giriş yapmak için ilerleyen kadın sürücü N.A.'nın fren yerine gaza basmasıyla kontrolden çıktı. Yoldan çıkan otomobil, yol ile sitedeki bir binanın arasındaki boşluğa düşerek baş aşağı vaziyette kaldı. Kazada sürücü hafif yaralanırken, yolcu koltuğundaki F.A. ile ismi henüz öğrenilemeyen diğer yolcu kadın ise kazayı yara almadan atlattı. Ayrıca otomobilde kaza esnasında bir köpeğin de bulunduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan N.A.'yı kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kazaya tanık olan Güven Akgül, "Ben motorla ilerlerken önümdeki aracı kaldırıma park edecek sandım. Kaldırıma çıktı, ayağını gazdan hiç çekmedi uçurumdan aşağı uçtu. Ben de koştum, yolda duran başka bir araçtaki vatandaş da geldi. İki tane kadını yan kapıdan çıkardım. Önce köpeği çıkardım. Şoför koltuğunda bulunan kadını çıkaramadım, sıkışmıştı. İtfaiye ekibi çıkardı. Sağ salim iyiler, bir tanesin sadece kafası şişti. Şoka girmişlerdi, hiç konuşmadılar. Ambulans geldi yaralıyı götürdü. Şu anda aracı çekiyorlar" dedi. - İSTANBUL