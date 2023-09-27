Üsküdar'da Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Üsküdar'da meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil aydınlatma direğine çarptı ve sürücü direksiyon kabininde sıkışarak yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.