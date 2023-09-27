Üsküdar'da Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Üsküdar'da meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil aydınlatma direğine çarptı ve sürücü direksiyon kabininde sıkışarak yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.
ÜSKÜDAR'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü Onur Çelik, direksiyon kabininde sıkışarak yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 03.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Bosna Bulvarı üzerinde meydana geldi. Onur Çelik kontrolündeki 34 ZK 5202 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda bulunan aydınlatma direğine çarptı. Otomobilin sürücüsü Çelik, direksiyon kabininde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı otomobilden itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılan Onur Çelik, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.