Üsküdar'da 4 Metre Yükseklikten Bahçeye Düşen Otomobilin Sürücüsü Yara Almadan Kurtuldu
Üsküdar'da seyir halindeki bir otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu 4 metre yükseklikten bahçeye düştü. Sürücü ise yara almadan kurtuldu. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde hasar meydana geldi.
Üsküdar'da 4 metre yükseklikten bahçeye düşen otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu.
Güzeltepe Mahallesi Kerem Sokak'ta seyir halindeki 34 FEL 925 plakalı otomobilin sürücüsü M.A.D. direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil bir evin duvarındaki demir korkulukları aşarak yaklaşık 4 metre yükseklikten bahçeye düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü yara almazken otomobilde hasar oluştu.
Ekiplerin, aracı düştüğü yerden kaldırma çalışması sürüyor.