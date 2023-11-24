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Üsküdar'da 4 Metre Yükseklikten Bahçeye Düşen Otomobilin Sürücüsü Yara Almadan Kurtuldu

Üsküdar'da seyir halindeki bir otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu 4 metre yükseklikten bahçeye düştü. Sürücü ise yara almadan kurtuldu. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde hasar meydana geldi.