Üsküdar-Çekmeköy metrosuna dair sosyal medya platformları üzerinde yer almakta olan duyumların ardından vatandaşlar tarafından Üsküdar-Çekmeköy metrosu neden çalışmıyor? Sorusu araştırılıyor. Peki, Üsküdar-Çekmeköy metrosu neden çalışmıyor? Üsküdar-Çekmeköy metrosunda arıza mı var? Üsküdar-Çekmeköy metrosu açık mı?

Üsküdar- Çekmeköy metrosu neden çalışmıyor? Sorusu, Üsküdar- Çekmeköy metrosu kullanmak üzere yola çıkan işe veya okula giden milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. Çekmeköy arasındaki metro hattında arıza yaşandı. Konuya ilişkin yapılan açıklama ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, Üsküdar-Çekmeköy metrosu neden çalışmıyor? Üsküdar-Çekmeköy metrosunda arıza mı var? Üsküdar-Çekmeköy metrosu açık mı?

ÜSKÜDAR-ÇEKMEKÖY METROSU NEDEN ÇALIŞMIYOR?

Metro İstanbul tarafından Twitter üzerinde yapılan duyuruda konuya ilişkin şu açıklama gerçekleştirildi;

"#MetroDuyuru #M5 Sefer yapılamayan Üsküdar-Yamanevler istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilmektedir." Buna göre Üsküdar-Yamanevler istasyonları arasında seyahat edecek olanvatandaşlar İETT otobüslerini tercih edebilir.