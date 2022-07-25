Üsküdar-Çekmeköy metro hattı ne zaman açılacak? (25 Temmuz Pazartesi 2022)

Üsküdar- Çekmeköy (M5) metro hattında yaşanan arıza hayatı resmen felç etti. Metroda arıza yaşandığından habersiz işine gitmek için yola çıkan vatandaşlar duraklarda bekleyen güvenlik görevlileri tarafından uyarılırken, alternatif ulaşım araçlarını tercih etmek durumunda kaldı. Gelişmeler sonrası Üsküdar-Çekmeköy metro hattı ne zaman açılacak?

ÜSKÜDAR-ÇEKMEKÖY METRO HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır" ifadesi yer aldı.