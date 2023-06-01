Üsküdar-Çekmeköy metrosuna dair sosyal medya platformları üzerinde yer almakta olan duyumların ardından vatandaşlar tarafından Üsküdar-Çekmeköy metrosu neden çalışmıyor? Sorusu araştırılıyor. Peki, Üsküdar-Çekmeköy metro hattı arıza: Metro seferleri durduruldu son dakika! Üsküdar-Çekmeköy metrosunda arıza mı var?

Üsküdar- Çekmeköy metro hattı arızası metrosu kullanmak üzere yola çıkan işe veya okula giden milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. Çekmeköy arasındaki metro hattında arıza yaşandı. Konuya ilişkin yapılan açıklama ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, Üsküdar-Çekmeköy metro hattı arıza: Metro seferleri durduruldu son dakika! Üsküdar-Çekmeköy metrosunda arıza mı var?

ÜSKÜDAR-ÇEKMEKÖY METRO HATTI ARIZASI

Metro İstanbul tarafından Twitter üzerinde yapılan duyuruda konuya ilişkin şu açıklama gerçekleştirildi;

"#MetroDuyuru #M5 Sefer yapılamayan Üsküdar-Yamanevler istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilmektedir." Buna göre Üsküdar-Yamanevler istasyonları arasında seyahat edecek olanvatandaşlar İETT otobüslerini tercih edebilir.

ÜSKÜDAR-ÇEKMEKÖY METROSUNDA ARIZA MI VAR?

Metro İstanbul tarafından paylaşılan Twitter paylaşımı;