Üsküdar Çekmeköy metro durakları neler? Üsküdar ile Çekmeköy arası kaç durak var? Üsküdar Çekmeköy metro kaç dakika? Üsküdar Çekmeköy metro kaç km?

İstanbulluların sıklıkla tercih ettiği metro hatlarından biri olan hat için; Üsküdar Çekmeköy metro durakları nelerdir? Üsküdar Çekmeköy metro kaç dakika? Üsküdar Çekmeköy metro kaç km? soruları sıklıkla sorulmaktadır.

İstanbul trafiğini hafifleten en önemli toplu ulaşım araçlarından biri olan metro hatlarından en çok kullanılan hatlardan biri Üsküdar Çekmeköy metro hattıdır. Yolcular sık sık Üsküdar Çekmeköy metro durakları nelerdir? Üsküdar ile Çekmeköy arası kaç durak var? Üsküdar Çekmeköy metro kaç dakika? Üsküdar Çekmeköy metro kaç km? sorularını sormaktadırlar. Haberin detayları...

ÜSKÜDAR ÇEKMEKÖY METRO HATTI NEDİR?

M5 Metro Hattı, İstanbul'un Anadolu Yakasında, ilk istasyonu Üsküdar, son istasyonu ise Çekmeköy olan 20 km uzunluğunda 16 istasyonlu bir metro hattıdır. Metro hattında çalışan araçlar Türkiye'nin ilk sürücüsüz metro araçları olma özelliğine sahiptir.

ÜSKÜDAR ÇEKMEKÖY METRO ARASI KAÇ DURAK VAR?

İstanbulluların sıklıkla kullandığı M5 Üsküdar Çekmeköy hattında 16 durak vardır.

ÜSKÜDAR ÇEKMEKÖY ARASI KAÇ KM?

M5 Metro Hattı'nda Üsküdar ile Çekmeköy arasında 20 km uzunluğundadır.

ÜSKÜDAR ÇEKMEKÖY METRO KAÇ DAKİKA?

Sefer süresi tek yönlü olarak 32 dakikadır. Günlük ortalama 220 bin yolcusu olan hatta yaklaşık 365 sefer yapılmaktadır. Seferler 4 dakika 40 saniye de bir gerçekleşmektedir.