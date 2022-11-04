Üsküdar Belediyesi üniversite İstanbulkart desteği ve doğalgaz desteği nedir? Şartları neler? İstanbulkart desteği başvurusu nereden yapılır?

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla öğrencilere İstanbulKart ve doğalgaz desteği müjdesi verdi. Öğrenciler, Üsküdar Belediyesi üniversite İstanbulkart desteği ve doğalgaz desteği nedir? Şartları neler? merak etti. İşte ayrıntılar...

Üsküdar Belediyesi üniversite İstanbulkart desteği başvurusu linki var mı? Üsküdar Belediyesi üniversite İstanbulkart desteği nereden, hangi siteden yapılır? Üniversite doğalgaz desteği nedir, ne kadar destek sağlanacak? merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Ayrıntılar sizlerle...

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ ÜNİVERSİTE İSTANBULKART DESTEĞİ NEDİR?

Üsküdar.bel.tr resmi sitede yapılan açıklama şöyle:

Sevgili Gençler,

Üsküdar Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi yeni bir müjdemizle yanınızda olmaya devam ediyoruz;

İstanbul'da üniversite eğitimi alan Üsküdarlı tüm gençlerimizin İstanbulKart öğrenci aylık abonman ücretleri bizden.

İstanbulKart öğrenci aylık abonman bedeli desteği için aşağıdaki formu doldurarak ve ekteki belgeleri sisteme yükleyerek başvuru yapabilirsiniz.

Başvuru için gerekli belgeler;

Üsküdar ilçesinde ikamet ettiğinizi gösteren e-Devlet'ten alınmış ikametgâh belgesi,

E-devlet üzerinden alınmış ve İstanbul'daki üniversitelerde ÖRGÜN ve AKTİF olarak lisans ve ön lisans eğitimi alındığına dair GÜNCEL öğrenci belgesi,

Bankadan alınmış öğrenciye ait IBAN numarasını gösteren belge

İSTANBULKART BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

ÜNİVERSİTE DOĞALGAZ DESTEĞİ NEDİR?

Üniversite öğrencilerinin yaşadığı öğrenci evlerine aylık doğal gaz destek miktarı da 400 TL'den 600 TL'ye çıkarıldı.

Destek ödemelerinden, İstanbul'da bir üniversitede örgün eğitime devam eden ön lisans, lisans veya yüksek lisans öğrencisi olan, ilçe sınırları içerisinde en az 3 öğrencinin ikamet ettiği bir evde kalan, normal öğrenim süresi içinde eğitimine devam eden ve İGDAŞ abonesi olan öğrenciler faydalanabiliyor.