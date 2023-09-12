Üsküdar Belediyesi, Kandilli'deki Glavany Köşkü'nü 'NevmekanKandilli' olarak yeniden hizmete sunacak

Metruk yapıları dönüştürerek 'Nevmekan' adıyla yeniden hizmete sunan Üsküdar Belediyesi, Osmanlı Bankası'nın kurucusu David Glavany tarafından 1893'te inşa edilen Kandilli'deki Glavany Köşkü'nü 'NevmekanKandilli' olarak yeniden hizmete sunacak. Yaklaşık 5 bin metrekarelik alanda çiçekler ve yeşillikler içinde yer alan köşk, 15 Eylül'de ziyarete açılacak.