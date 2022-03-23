Üsküdar Belediye Başkanı kim? kaç yaşında, nereli? Hilmi Türkmen Üsküdar Belediyesi hangi partiden?

Üsküdar Belediyesinin faaliyetleri ile gündeme gelen hakkında araştırmalar yapılan

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen gündemin en çok merak edilen

isimlerinden biri oldu. Peki, Üsküdar Belediye Başkanı kimdir? Üsküdar Belediye

Başkanı Hilmi Türkmen hangi partili?

ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANI HİLMİ TÜRKMEN KİMDİR?

Doğum Tarihi: 1 Mart 1973

Doğum Yeri: Şalpazarı (Trabzon)

Medeni Durum: Evli ve iki kız, iki erkek çocuk babası

Yabancı Dil: İngilizce

Eğitim: Şalpazarı İlköğretim Okulu, Hafızlık Dönemi, Vakfıkebir İmam Hatip Lisesi,

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

İş Hayatı: 1996 yılında serbest avukat olarak Üsküdar'da mesleğe başladı.

Sosyal Hayatı: Çeşitli eğitim, kültür ve sosyal yardım alanındaki STK'larda kurucu ve

yönetici olarak görev aldı. Klasik Türk Sanatları Vakfı Kuruculuğu ve Mütevelli Heyeti

Üyeliği, Hukukçular Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği bunlardan bazılarıdır.

Siyasi Hayatı: Siyasete aktif olarak 1992 yılında Refah Partisi Üsküdar Gençlik

Kolları'nda başladı. Fazilet Partisi'nde Üsküdar İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. AK

Parti'nin kuruluş süreci ile birlikte Üsküdar İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, 2002 genel ve

2004 yerel seçimlerinde AK Parti Üsküdar İlçe SKM (Seçim Koordinasyon Merkezi)

Başkanlığı yaptı. 2003 – 2004 yıllarında ise AK Parti Üsküdar İlçe Teşkilat Başkanlığı

görevini üstlendi.

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