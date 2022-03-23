Üsküdar Belediye Başkanı kim? kaç yaşında, nereli? Hilmi Türkmen Üsküdar Belediyesi hangi partiden?
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Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen gösterdiği faaliyetler ve çalışmalar ile gündem oluyor. Vatandaşların da merak konusu haline gelen Üsküdar Belediye Başkanı hakkında Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen hangi partili ve Üsküdar Belediye Başkanı kimdir gibi sorular soruluyor.
Üsküdar Belediyesinin faaliyetleri ile gündeme gelen hakkında araştırmalar yapılan
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen gündemin en çok merak edilen
isimlerinden biri oldu. Peki, Üsküdar Belediye Başkanı kimdir? Üsküdar Belediye
Başkanı Hilmi Türkmen hangi partili?
ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANI HİLMİ TÜRKMEN KİMDİR?
Doğum Tarihi: 1 Mart 1973
Doğum Yeri: Şalpazarı (Trabzon)
Medeni Durum: Evli ve iki kız, iki erkek çocuk babası
Yabancı Dil: İngilizce
Eğitim: Şalpazarı İlköğretim Okulu, Hafızlık Dönemi, Vakfıkebir İmam Hatip Lisesi,
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
İş Hayatı: 1996 yılında serbest avukat olarak Üsküdar'da mesleğe başladı.
Sosyal Hayatı: Çeşitli eğitim, kültür ve sosyal yardım alanındaki STK'larda kurucu ve
yönetici olarak görev aldı. Klasik Türk Sanatları Vakfı Kuruculuğu ve Mütevelli Heyeti
Üyeliği, Hukukçular Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği bunlardan bazılarıdır.
Siyasi Hayatı: Siyasete aktif olarak 1992 yılında Refah Partisi Üsküdar Gençlik
Kolları'nda başladı. Fazilet Partisi'nde Üsküdar İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. AK
Parti'nin kuruluş süreci ile birlikte Üsküdar İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, 2002 genel ve
2004 yerel seçimlerinde AK Parti Üsküdar İlçe SKM (Seçim Koordinasyon Merkezi)
Başkanlığı yaptı. 2003 – 2004 yıllarında ise AK Parti Üsküdar İlçe Teşkilat Başkanlığı
görevini üstlendi.