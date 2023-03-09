Oyuncu Ushan Çakır kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Ushan Çakır kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Ushan Çakır kimdir? Ushan Çakır hangi dizilerde oynadı? Ushan Çakır kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Ushan Çakır, Leyla ile Mecnun dizisinde canlandırdığı Arda karakteriyle ünlenmiştir. Aile dizisiyle adından söz ettiren Ushan Çakır kimdir, kaç yaşında ve İnstagram hesabı nedir araştırılıyor. Ushan Çakır kimdir? Ushan Çakır kaç yaşında, nereli? Ushan Çakır biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

USHAN ÇAKIR KİMDİR?

Ushan Çakır, 29 Aralık 1984 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Bir İstanbul Masalı, Belalı Baldız, Kuzey Rüzgarı, Gece Gündüz, 20 Dakika ve Kurt Seyit ve Şura gibi dizilerde rol almıştır. 2011 yılında ise Leyla ile Mecnun'da canlandırdığı Arda karakteriyle ünlenmiştir. Dedemin İnsanları, Uzun Hikâye ve Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi filmlerinde rol almıştır. Çeşitli dizilerde seslendirmeler de yaptı.