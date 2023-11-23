Uşak Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kadın Koordinasyon Merkezi (UKAMER), Kasım Ayı'nda Uşaklı kadınları bir araya getiren altı farklı atölye ile ilgi odağı oldu. Merkezin düzenlediği atölyeler arasında; Mum Atölyesi, Sağlıklı Beslenme Atölyesi, Parfüm Atölyesi, Fırça Sende Atölyesi, Psikoloji Okulu Atölyesi ve Anne Çocuk Atölyesi bulunuyor.

Uşaklı kadınlar UKAMER atölyelerinde buluştu

UŞAK - Uşak Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kadın Koordinasyon Merkezi (UKAMER), Kasım Ayı'nda Uşaklı kadınları bir araya getiren altı farklı atölye ile ilgi odağı oldu. Merkezin düzenlediği atölyeler arasında; Mum Atölyesi, Sağlıklı Beslenme Atölyesi, Parfüm Atölyesi, Fırça Sende Atölyesi, Psikoloji Okulu Atölyesi ve Anne Çocuk Atölyesi bulunuyor.

Atölyelere katılan Uşaklı kadınlar, binada sunulan tüm hizmetlerden büyük memnuniyet duyduklarını ifade ettiler. Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'a kendilerine sağladığı bu imkandan dolayı teşekkürlerini ileten katılımcılar; atölyelerin kendilerine yeni beceriler kazandırdığını ve bilgi birikimlerini artırdığını vurguladılar.

UKAMER ile Kadınlar Daha Güçlü

Uşak Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi, yalnızca kadınların sosyalleşmesini ve bir araya gelmesini sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda onlara farklı alanlarda kendilerini geliştirme fırsatı sunarak kişisel gelişimlerine de katkı sağlıyor. Bünyesinde kadınlar için birçok farklı kurs seçenekleri barından merkez ayrıca etkinlik salonu ile buluşmaların adresi olurken; içinde bulunan kreş ile merkezden faydalanan annelerin çocukları için gözleri arkada kalmadan daha verimli vakit geçirmesine olanak sağlıyor.

Psikoloji atölyesine katılan Duygu Küçükceylan, "Belediyemize sosyal, kültürel aktivitelerle kadınlara sundukları fırsatlar için teşekkür ederiz. Merkezimizden çok memnunum ve elimden geldiği kadar etkinliklerin hepsine katılmaya çalışıyorum." dedi.

Firuze Uysal ise, "Gelmeden önce ön yargılıydık. Çok iyi düşünülmüş bir sistem var burada, çok beğendim. Kadınlarımız her türlü aktivite için buradaki imkanlardan yararlanabilir diye düşünüyorum. Buraya gelen her kadın mutlaka kendinden bir parça bulacaktır." ifadelerini kullandı.

Atölyelerin sağladığı faydalara değinen Tuğba Gülşah, "Bina mükemmel bir şekilde dekore edilmiş, kendinizi evinizde gibi hissediyorsunuz. Ayrıca içerisinde bulunan atölyeler de çok faydalı. Bir ülkenin kadınları gelişiyorsa, çocukları da gelişir. Her kadın bu merkeze uğramalı. Belediye Başkanımız Mehmet Çakın'a çok teşekkür ederiz" dedi.