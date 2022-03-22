Uşak tüp fiyatları ne kadar? 2022 tüp fiyatları ne kadar? 2022 Ev tüpü ve piknik tüpü fiyatları ne kadar?

Fosil yakıtlarına artan talep, döviz kurlarının artması ve ülkeler arası savaşlar nedeniyle fosil temelli yakıtlarda fiyatlar artmaktadır. Bunlardan biri de tüp fiyatları olmuştur. Zamlar ve fiyat değişimleri ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaktadır. Biz de bu haberimizde sizler için 2022 tüp fiyatlarını, Aygaz, Milangaz, Bizimgaz ve İpragaz tüp fiyatlarını araştırarak bir araya getirdik. İşte detaylar.

AYGAZ UŞAK TÜP FİYATLARI

Aygaz Gri Ev Tüpü (12kg) : 300.00 TL

Aygaz Gri Küçük Tüp (2kg) : 59.00 TL

Aygaz Forklift Tüp (24kg) : 604.00 TL

Aygaz Mini (Depozito Bedeli) (2kg) : 80.00 TL

MİLANGAZ UŞAK TÜP FİYATLARI

12 kg Tombul Siboplu Ev Tüpü fiyatı : 287.00 TL

2 kg Piknik Tüp : 55.50 TL

24 kg Ticari Tüp : 580.00 TL

45 kg Sanayi Tüpü Miks : 1084.00 TL

İPRAGAZ UŞAK TÜP FİYATLARI

Küçük Tüp (2kg) : 57.00 TL

Ev Tüpü (12kg) : 293.00 TL

24 kg Ticari Tüp : 588.00 TL

45 kg Sanayi Tüpü : 1093.50 TL

UŞAK AYGAZ TÜP FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

UŞAK MİLANGAZ TÜP FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

UŞAK İPRAGAZ TÜP FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

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