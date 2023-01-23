TOKİ sosyal konut projesi kapsamında Uşak TOKİ kura çekimi ne zaman? Sorusu merak ediliyor ve bu kapsamda vatandaşlar tarafından Uşak TOKİ CANLI YOTUBE izleme linki araştırılıyor. Peki, Uşak TOKİ kura çekimi ne zaman? Uşak TOKİ CANLI YOTUBE izleme linki! İşte detaylar...

Uşak TOKİ kura çekimi ne zaman? Sorusu, OKİ sosyal konut projesine milyonlarca vatandaş Uşak ili başvuru yapan kişiler tarafından yoğun ilgi görüyor. Başvuru yapan adaylar ise kura çekimlerini heyecanla bekliyor. Uşak TOKİ çekilişi canlı takip edilmek isteniyor. Bu nedenle Uşak TOKİ kura çekimi ne zaman? Sorusu birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Peki, Uşak TOKİ kura çekimi ne zaman? Uşak TOKİ CANLI YOTUBE izleme linki!

UŞAK TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılan bilgilendirme ile birlikte birçok il için kura çekim tarihi netlik kazandı. Kura çekimi belli olan şehirler arasında Uşak'de yer almakta. Yapılan bilgilendirmeye göre Uşak TOKİ kura çekimi 4 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek.

UŞAK TOKİ CANLI YOTUBE İZLEME LİNKİ

TOKİ sosyal konut projesin kapsamında gerçekleştirilecek olan projenin Uşak etabı için yapılacak olan kura çekimini canlı izlemek isteyen vatandaşlar, aşağıda yer alan kısımdan Uşak TOKİ kura çekimi Full HD CANLI izleme linki ile Uşak TOKİ kura çekimi canlı olarak izleyebilir.

UŞAK TOKİ KURA ÇEKİMİ FULL HD CANLI İZLEME LİNKİ