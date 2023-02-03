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Uşak TOKİ kura çekilişi ne zaman? 4 Şubat Uşak TOKİ kura çekimi saat kaçta?

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Uşak TOKİ kura çekilişi ne zaman? 4 Şubat Uşak TOKİ kura çekimi saat kaçta?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla birlikte sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen projenin Uşak etabı için yapılacak olan kura çekimi ne zaman merak ediliyor. Uşak TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacağı gündeme geliyor. Peki, Uşak TOKİ kura çekimi ne zaman?

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TOKİ kura çekimleri başladı. Uşak TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi gün ve saat kaçta olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Uşak TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta olduğu merak ediliyor. Uşak TOKİ kura çekimi ne zaman? Uşak TOKİ kura çekimi ne zaman? Uşak TOKİ kura çekimi saat kaçta?

UŞAK TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ Uşak kura çekim tarihi 4 Şubat tarihinde gerçekleşecek. TOKİ kura çekimleri Youtube kanalından canlı olarak yapılmaktadır.

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Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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