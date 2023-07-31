Uşak'ta takla atan otomobilde 5 kişi yaralandı

Uşak'ın Ulubey ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkarak takla atan otomobil tarlada ters dönerek durabildi. Kazada 1'i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralılar Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Uşak'ın Ulubey ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin, tarlada ters dönerek durabildiği kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Ulubey ilçesine bağlı Köseler köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Uşak'tan Ulubey istikametine doğru giden N.U. idaresindeki 11 SH 898 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan araç taklalar atmaya başladı. Tarlaya uçarak ters duran aracın içerisinde bulunan sürücü N.U ve yolcu konumunda bulunan H.U, D.U, F.Ç.U ve R.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri, jandarma ve polis sevk edildi.

112 Sağlık ekiplerince yaralılar Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan yolcu konumundaki R.K.'nın durumu ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - UŞAK