Uşak'ta refüje çarpan otomobildeki 1'i bebek 3 kişi yaralandı

Uşak-İzmir kara yolunda ilerleyen bir otomobil, refüje çarparak 1'i bebek 3 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılar Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.