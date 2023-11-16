Uşak'ta Otomobil Takla Attı, Sürücü Yaralandı
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Uşak-İzmir kara yolunda ilerleyen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Uşak-İzmir kara yolunda ulaşım tek şeritten sağlandı.
Uşak'ta refüje çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Uşak- İzmir kara yolunda ilerleyen H.E. (56) yönetimindeki 34 PS 5881 plakalı otomobil, Güneli köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak takla attı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan kaza nedeniyle Uşak-İzmir kara yolunda ulaşım tek şeritten sağlandı.