Uşak'ta Otomobil Şarampole Devrildi, 5 Kişi Yaralandı

Uşak'taki kazada otomobil şarampole devrildi, aynı aileden 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D.Y. (40) yönetimindeki 64 ACD 287 plakalı otomobil, Paçacıoğlu köyü yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 113 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki eşi E.Y. (40) ve çocukları S.Y. (9), S.Y. (1) ve S.Y. (15) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.