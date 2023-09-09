Uşak'ta Otomobil Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında bariyere çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden kişinin annesi olduğu belirtildi.

Uşak'ta bariyere çarpıp devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İzmir- Uşak kara yolunda ilerleyen Soner Karabacak (36) yönetimindeki 45 ABT 858 plakalı otomobil, Alibodurlar Mahallesi yakınlarında bariyere çarpıp devrildi.

Kazada sürücü Soner Karabacak ile otomobilde bulunan kızı Elif Karabacak (10) ve babası Mehmet Karabacak (78) yaralandı. Sürücünün annesi Ayşe Karabacak (68) ise yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet Karabacak'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan Ayşe Karabacak'ın cenazesi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.