Uşak'ta Otomobil ile Motosiklet Kaza Yaptı: 1 Yaralı

Uşak'ın Eşme ilçesinde otomobil ile motosikletin karışmış olduğu kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Uşak'ın Eşme ilçesinde kapalı Pazar yeri yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre C.Ö. (37) kontrolündeki 06 GDF 55 plakalı otomobil ile E.K. (23) idaresindeki 64 EG 180 plakalı motosiklet ile çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince motosiklet sürücüsü E.K. Eşme Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan yaralının durumu iyi olduğu öğrenilirken, ekipler kazayla ilgili soruşturma başlattı. - UŞAK