Uşak'ta Otomobil Çarpışması: 3'ü Çocuk 5 Kişi Yaralandı

Uşak'ta Alparslan Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.