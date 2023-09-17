Uşak'ta Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı

Uşak'ın Ulubey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Uşak'ta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

UŞAK - Uşak'ın Ulubey ilçesinde ii otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasın da 2 kişi yaralandı.

Kaza, Uşak-Ulubey yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ulubey ilçesinden kent merkezi istikametine ilerlemekte olan A.G. yönetimindeki 64 ABT 804 plakalı otomobil, karşı yönden gelen A.I. idaresindeki 20 YH 027 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri, polis ve jandarma sevk edildi.

112 sağlık ekiplerince otomobil sürücüsü A.I. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, diğer araçta yolcu konumunda bulunan N.G. ise Ulubey Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan yaralıların durumu iyi olduğu öğrenildi.