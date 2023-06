Uşak'ta ModaFest'in görkemli finali yapıldı

Uşak Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi tarafından düzenlenen ve 4 gün boyunca aralıksız devam eden ModaFest'in görkemli finali akıllara kazındı.

İçeriğinde modadan sanata, güzellikten sağlığa pek çok konuda etkinliğin bulunduğu festivalin her gününde birbirinden değerli sanatçılar Uşaklılarla bir araya geldi. Unutulmaz festival, final gününde de birçok ünlü ismi bünyesinde ağırladı.

ModaFest sahnesinde yerini alan ünlü oyuncu Derya Baykal, sürdürülebilirliğe verdiği önemin altını çizerek kadınlara ilham olacak birçok tüyo verdi. Uşak'ın kadınlarına ilham olmasının gururunu yaşadığını belirten Baykal, yanında getirdiği materyaller ile ModaFest sahnesinde yastık kılıfından çanta ve bardak kapağı yaptı.

Osmanlı Tarihi ModaFest'te Canlandı

ModaFest Etkinlik Alanı'nda stant kuran Jamila Gelinlik Moda Evi birbirinden özel kıyafetlerle sahnedeydi. Kadının gücünden ilham alan Gülsüm Mıdık "Hürrem" adlı koleksiyonuyla Uşaklıları kendisine hayran bıraktı.

İzmir Olgunlaşma Enstitüsü ikincisi düzenlenen ModaFest'te ikinci defa yerini aldı. "Anadolu Kadınları" adlı koleksiyonuyla ModaFest sahnesinin tozunu attıran Olgunlaşma Enstitüsü, el emeğiyle ilmek ilmek işlenmiş birbirinden güzel kıyafetleri Uşak halkına sergiledi. Defile, kadın erkek demeden tüm Uşaklıların ilgi odağı oldu.

Uşak Belediyesi Güçlü ve Girişimci Kadınların Yanında

Uşak'ta ikincisi düzenlenen şehrin en renkli festivali ModaFest'e, dört gün boyunca festivale katkı ve katılım sağlayan kadın girişimcilere Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın tarafından festival anısına plaket takdim edildi. Bu tarz etkinliklerin daha fazla yapılacağını belirten Çakın, "Her geçen gün her geçen sene daha iyisini yapmak için çalışıyoruz. Kadınlarımızı her daim destekliyor, yaptığımız güzel projelere sağladıkları katkılardan dolayı gurur duyuyoruz."dedi.

Mustafa Ceceli'nin Enerjisi ModaFest Sahnesine Damga Vurdu

ModaFest'in son gününde şeref konuğu olan Mustafa Ceceli, Atapark Konser Alanı'nda unutulmayacak bir konsere imza attı. Şarkıları ve enerjisiyle her yaşa hitap eden Ceceli, kadınlar için yapılan geniş çerçeveli etkinlikte bulunduğu için gurur duyduğunu ve mutlu olduğunu dile getirdi. - UŞAK