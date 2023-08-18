Uşak'ta Hafif Ticari Araçla Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı

Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.