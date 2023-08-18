Uşak'ta Hafif Ticari Araçla Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı
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Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.
Uşak'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kuyucak Ulu Yolu Caddesi'nde seyreden A.Ö. (27) idaresindeki 64 KA 906 plakalı hafif ticari araç ile İbrahim Tahtakılıç Caddesi'nde ilerleyen E.Ç'nin (39) kullandığı 64 LN 515 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki E.N.Ç. (15), hafif ticari araçta bulunan A.A. (14) ve Z.A. (68) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.