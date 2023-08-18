Uşak'ta Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Uşak'ta trafik kazası: 4 yaralı

UŞAK - Uşak'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Uşak'ın Kemalöz Mahallesi'ne bağlı Kuyucak Uluyolu Caddesi ve İbrahim Tahtakılıç Caddesi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; E.Ç. idaresindeki 64 LN 515 plakalı hafif ticari araç ile A.Ö. kontrolündeki 64 KA 906 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 64 LN 515 ticari aracın sürücü E.Ç. ve araçlarda yolcu olarak bulunan E.N.Ç yaralandı. Yaralanan vatandaşlar kentteki çevre hastanelere kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.