Denizli'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! 27 Ekim Denizli'de az önce nerede deprem oldu?

Akşamüstü Denizli'de meydana gelen bu sarsıntı, kentte kısa süreli bir korkuya neden oldu. Depremin şehrin birçok mahallesinde hissedilmesinin ardından sosyal medyada "Deprem mi oldu?" yorumları hızla arttı. Vatandaşlar, yaşanan hareketliliğin büyüklüğü ve merkez üssüne ilişkin bilgileri öğrenmek amacıyla Kandilli Rasathanesi ile AFAD'ın açıklamalarını beklemeye başladı.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntı, Balıkesir'in yanı sıra İstanbul, İzmir, Uşak ve çevre illerde de hissedildi. Ana depremin ardından saat 23.04'te 4.2 büyüklüğünde bir artçı deprem daha yaşandı. AFAD verilerine göre ilk deprem yerin yaklaşık 5.99 kilometre derinliğinde, ikinci deprem ise 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Sındırgı, 10 Ağustos'ta da benzer büyüklükte bir sarsıntı yaşamış, o depremde 1 kişi hayatını kaybetmiş ve 29 kişi yaralanmıştı. Yeni yaşanan bu deprem, bölgede yeniden endişe ve paniğe yol açtı.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER VERİLERİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Türkiye genelinde yaşanan yer hareketlerini 7 gün 24 saat esasına göre takip etmeyi sürdürüyor. Ülkenin farklı bölgelerinde meydana gelen her sarsıntı, kurumun sismoloji merkezlerinde anlık olarak kaydediliyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor.

27 Ekim akşamı Uşak ve çevresinde hissedilen depremler sonrasında vatandaşlar, Kandilli'nin resmi internet sitesinde yayımlanan "Son Depremler" listesine yoğun ilgi gösterdi. Bu liste, hem halkın güncel bilgilere hızlı şekilde ulaşmasını sağlıyor hem de bilim insanlarına değerli bir analiz kaynağı sunuyor. Veriler, deprem bilincinin artırılmasına ve afetlere karşı hazırlıklı bir toplum oluşturulmasına katkı sağlıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ VE AFET BİLİNCİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelinde meydana gelen depremlerle ilgili büyüklük, derinlik, merkez üssü ve saat bilgilerini düzenli olarak kamuoyuna aktarıyor. AFAD'ın yayımladığı bu bilgiler, hem doğru hem de hızlı bir bilgi akışı sağlayarak afet yönetiminde şeffaflık ilkesini güçlendiriyor.

Ayrıca AFAD, yıl boyunca toplumun afet bilincini geliştirmek amacıyla eğitim programları, tatbikatlar ve farkındalık kampanyaları düzenliyor. Kandilli Rasathanesi ise Türkiye genelindeki gelişmiş sismik gözlem ağı sayesinde yer hareketlerini anında tespit ediyor.