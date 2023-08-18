Uşak'ta Bariyerlere Çarpan Otomobilde 2 Kişi Hayatını Kaybetti
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Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bariyerlere çarpan otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Kazada, otomobilin motor parçaları yola savruldu.
Uşak'ın Banaz ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.
Afyonkarahisar- Uşak kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 FA 7439 plakalı otomobil, Paşacık köyü yakınlarında bariyerlere çarptı.
Kazada, otomobildeki Eyyüp Cindarlı (50) ve kimliği henüz tespit edilemeyen kadın yaşamını yitirdi.
Çarpmanın etkisiyle otomobilin motor parçalarının yola savrulduğu görüldü.
Kaynak: AA / Orhan Sunal - Otomobil