Uşak'ta Akaryakıt İstasyonunda Drift Yapan Sürücü Kazaya Neden Oldu

Uşak-İzmir kara yolundaki bir akaryakıt istasyonunda drift yapmaya çalışan sürücü, otomobilinin yakıt pompasına çarpması sonucu araçta bulunan bir kişinin yaralanmasına neden oldu. Kazada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı ve sürücü gözaltına alındı. Sürücüye para cezası, sürücü belgesine el koyma ve aracın trafikten men edilme cezaları verildi.