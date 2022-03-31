Uşak Ramazan imsakiyesi! Uşak iftar saati ne zaman? Uşak imsak saati ne zaman? Uşak Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur saatleri!
Haberler.com - Gündem
- Güncelleme:
- Güncelleme:
11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle İslam alemini tatlı bir telaş ve heyecan sarmış durumda. Tutulacak olan oruçlar ile sabrı ve nimetin kıymetini idrak etmeye çalışacağız. Vatandaşlar da saatlerce tutulan orucun hediyesi olan iftar saatini merak etmekte. Peki Uşak iftar ve imsak saatleri saat kaçta?
Vatandaşlar Ramazan ayının güzelliğini ve uhrevi havasını en iyi şekilde yaşamak için şimdiden alışverişler yapmakta ve kendini hazırlamakta. Ramazanın en güzel yaşandığı şehirlerden biri de hiç şüphesiz Uşak'dır. Camileri, düzenlenen etkinlikleri ve organizasyonları ile Ramazanın ruhunu tam olarak yaşamakta. Orucun başladığını ve bittiğini gösteren imsak ve iftar saatleri merak edilmekte. Peki Uşak iftar saati kaçta? Uşak imsak saati ne zaman?
UŞAK RAMAZAN İMSAKİYESİ
.
Haberler.com - Gündem