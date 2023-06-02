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Uşak kaç milletvekili çıkarıyor? Uşak milletvekilleri sayısı kaç? 28. Dönem Uşak AK Parti ve CHP milletvekil listesi

Uşak kaç milletvekili çıkarıyor? Uşak milletvekilleri sayısı kaç? 28. Dönem Uşak AK Parti ve CHP milletvekil listesi

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14 Mayıs Milletvekili Genel Seçiminde 24 siyasi parti ile 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı. Uşak milletvekil listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Uşak milletvekilleri kimler? Uşak seçim sonuçları nedir? Uşak kaç milletvekili çıkarıyor? Uşak milletvekilleri sayısı kaç? İşte detaylar...

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Uşak kaç milletvekili çıkarıyor? Uşak milletvekilleri sayısı kaç? Türkiye 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti. Sandıkların tamamı açılırken, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarıyla yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. Peki, Uşak milletvekilleri! İşte, CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri!

UŞAK KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?

2023 yılında Türkiye'de yapılan genel seçimlerde, Uşak'nin 28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçildi. Bu seçimlerde Uşak ilinden 4 milletvekili seçildi ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimi de yapıldı.

UŞAK MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?

AK Parti Milletvekilleri:

İsmail Güneş

Fahrettin Tuğrul

CHP Milletvekilleri:

Ali Karaoba

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Uşak Gündem Politika Haberler

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