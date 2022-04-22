Uşak deprem mi oldu? Son depremler! Az önce nerede deprem oldu? 22 Nisan 2022 AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Uşak deprem mi oldu, az önce nerede deprem oldu sorularına yanıt aranıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi 22 Nisan 2022 günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde yaşanan son dakika depremlerini sizler için derledik. İşte, Uşak deprem son dakika haberleri.

UŞAK DEPREM Mİ OLDU? SON DEPREMLER

Son Depremler verileri araştırılan konular arasında yer alıyor. Sallantı hissedilmesinin ardından veya sosyal medyada deprem olup olmadığı konuşulurken araştırmalar yapılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Uşak şehrine ait son dakika deprem verisi bulunmamaktadır.

Tarih Ülke Büyüklük İl İlçe Köy Diğer Enlem Boylam Derinlik Tip 22.04.2022 03:07:43 Türkiye 1.3 - - - Gokova Korfezi, 1.48 36.9715 27.6721 7.00 ML 22.04.2022 02:34:23 Türkiye 2.3 Erzurum Aziziye - - 40.2335 40.9378 12.79 ML 22.04.2022 02:08:06 Türkiye 1.7 Adana Karaisali - - 37.3876 35.0345 6.96 ML 22.04.2022 02:12:32 Türkiye 1.5 - - - Saros Korfezi, 6.40 40.4273 26.3063 7.06 ML 22.04.2022 01:47:10 Türkiye 1.3 - - - Gokova Korfezi, 5.27 36.9201 27.5915 7.00 ML 22.04.2022 01:28:54 Türkiye 1.7 Agri Dogubayazit - - 39.4448 44.0255 7.02 ML 22.04.2022 01:06:06 Türkiye 1.4 Agri Dogubayazit - - 39.4321 44.0503 7.02 ML 22.04.2022 01:13:57 Türkiye 1.3 - - - Gokova Korfezi, 4.73 36.9360 27.6471 7.00 ML 22.04.2022 00:57:31 Türkiye 2.1 Siirt Merkez - - 37.8963 42.0460 7.00 ML 22.04.2022 00:47:02 - 1.4 - - - Marmara Denizi, 9.10 40.6450 27.3856 7.00 ML 22.04.2022 00:54:59 Türkiye 2.2 - - - Saros Korfezi, 6.59 40.4391 26.3196 6.87 ML 22.04.2022 00:12:45 Türkiye 1.2 Çankiri Orta - - 40.5171 33.1621 7.00 ML

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşlar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor. 22 Nisan 2022 tarihinde son depremler listesi haberimizde yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel son dakika deprem haberleri vermeye devam ediyor. AFAD verilerine göre 22 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşen depremler listelenmiştir.

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