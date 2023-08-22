Uşak Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi'nden Aileler Karting'de Yarışıyor Etkinliği

Uşak Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi tarafından düzenlenecek olan Aileler Karting'de Yarışıyor etkinliği 27 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Etkinliğe katılmak isteyenlerin 25 Ağustos'a kadar kayıt yaptırması gerekmektedir.

Uşak Belediyesine bağlı Kadın Koordinasyon Merkezi'nce (UKAMER) düzenlenecek olan Aileler Karting'de Yarışıyor etkinliği düzenleniyor.

Uşak Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi'nce (UKAMER) tarafından etkinlik 27 Ağustos saat 16: 30'da Süpermoto pistinde düzenlenecek. Uşak Belediyesi yapmış olduğun açıklamada "Aileler Karting'de Yarışıyor etkinliğine partnerle birlikte katılın, heyecan heyecana siz de ortak olun. Kontenjan dolmasından 25 Ağustos Cuma gününe kadar kayıt yaptırmayı unutmayın" ifadelerine yer verildi. - UŞAK